Polizei Hagen

POL-HA: Sexuelle Belästigungen durch Exhibitionist - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hagen-Haspe (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung durch exhibitionistische Handlungen in Haspe sucht die Hagener Kriminalpolizei nun dringend Zeugen. Bereits am 28. September 2021, gegen 20.45 Uhr, hat sich ein Mann im Bereich einer Skateranlage in der Stephanstraße gegenüber einer 14-jährigen Hagenerin entblößt und onaniert. Im Anschluss flüchtete der Täter. Bei seiner Flucht hat er sich in einer Postfiliale in der Vollbrinkstraße einer Frau erneut in exhibitionistischer Art und Weise gezeigt. Zudem hat der Mann die Frau angesprochen. Im Anschluss ist er in Richtung Hüttenplatz gerannt. Die Frau ist der Polizei unbekannt und eine wichtige Zeugin. Sie soll nach Angaben von Passanten einen weißen Hund an der Leine geführt haben. Die Kriminalpolizei bittet die Frau, sich unter der 02331 - 96 2066 zu melden. Zudem bittet die Polizei weitere Zeugen - die Angaben zu dem Täter machen können - sich ebenfalls bei der Polizei zu melden (sch).

