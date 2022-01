Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger beim Rückwärtsfahren erfasst

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Eilper Straße erfasste ein Auto einen Fußgänger am frühen Mittwochnachmittag (19.01.2022). Gegen 14 Uhr wollte ein 39-Jähriger rückwärts mit seinem Daimler aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Franzstraße fahren. Dabei fuhr er einen 70-Jährigen an, der die Eilper Straße zur gleichen Zeit an der Fußgängerfurt überqueren wollte. Der Mann wurde durch die Kollision mit dem Heck des Autos umgestoßen. Eine 33-jährige Zeugin leistete erste Hilfe und kümmerte sich mit dem Autofahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Senior. Diese brachten ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus. (arn)

