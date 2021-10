Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Teure Uhr aus Umkleideschrank gestohlen

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 17.40 Uhr bis etwa 19 Uhr, in einem Fitness-Studio in der Mannheimer Innenstadt in den Q-Quadraten einen Spind aufgehebelt und eine Herrenarmbanduhr der Marke Rolex im Wert von 14.000 Euro entwendet. Zwei Gäste des Fitness-Studios hatten einen unbekannten Mann in den Umkleideräumen gesehen, der beobachtete, wie die Uhr im Spind verstaut wurde. Die Ermittlungen laufen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/1258-0 zu melden.

