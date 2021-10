Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Kellerräume aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein oder mehrere Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Weylstraße und gelangte so in den Keller. Dort wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und durchsucht. Was neben einem E-Bike noch an Wertgegenständen entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen die ebenfalls betroffen sind oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

