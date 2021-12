Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreister Einbrecher erneut im Motorradgeschäft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unglaublich aber wahr. Der bislang unbekannte Täter, der bereits in der Samstagnacht (11.12.) in das Motorradgeschäft an der Straße Sandbrink eingebrochen war (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5097583), ist in der vergangenen Dienstagnacht (14.12., 03.05 Uhr) erneut in das Geschäft eingestiegen. Der Einbrecher nutzte für seinen Einstieg das provisorisch geschlossene Loch des beschädigten Schaufensters. Das Überwachungssystem löste anschließend den Alarm aus. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte konnte der Täter flüchten. Nach aktuellem Stand hat er bei seiner zweiten Tat einen Laptop sowie zwei Mobiltelefone gestohlen. Zu weiterem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Anhand derzeitiger Erkenntnisse bestätigten Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei einen Tatzusammenhang. In beiden Fällen war der Täter mit einer Art Regenanzug bekleidet, bei dem auffällige Reflektorenstreifen an den Armen und Beinen zu erkennen waren. In der vergangenen Nacht trug der Täter zudem einen dunklen Fahrrad-/Skaterhelm sowie einen hellen Rucksack.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell