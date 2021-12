Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Motorradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Samstagnacht (11.12., 02.50 - 03.20 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Motorradgeschäft an der Straße Sandbrink verschafft. Durch Einschlagen des Schaufensters gelangte ein Täter in den Verkaufsraum. Kameras eines Überwachungssystems zeichneten eine männliche Person bei der Tatbegehung auf. Zu dem genauen Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

