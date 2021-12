Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzte Person nach starker Rauchentwicklung

Gütersloh (ots)

Rietberg (MA) - Am Samstagnachmittag, 11.12.2021, um 16:55 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Wohnheimes am Niggenkamp im Rietberger Stadtteil Mastholte, gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurde die Meldung bestätigt. Ursächlich für die Rauchentwicklung war vermutlich eine in Brand geratene Kaffeemaschine. Hierdurch kam es dann zu einer sehr starken Rauchentwicklung, die sich im Obergeschoss ausbreiten konnte. Pflegekräfte des Hauses bemerkten den Alarm des Rauchmelders in der Wohnung im 2. OG und den verrauchten Flur. Sie verständigten die Feuerwehr und evakuierten eine weitere Bewohnerin. Die Pflegekräfte sowie die Bewohnerin blieben unverletzt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch Rettungskräfte geborgen und durch den hinzugezogenen Notarzt versorgt. Er zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Lippstädter Krankenhaus gefahren. Die Rauch- und Hitzeentwicklung im Wohnheim wurde durch die eingesetzten Kräfte der örtlichen Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Es entstand kein Gebäude- und nur geringer Sachschaden.

