POL-HB: Nr.: 0820 --Tankstelle ausgeraubt--

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Hollerallee Zeit: 05.11.2021, 23:00 Uhr

Am späten Freitagabend raubten drei unbekannte Täter eine Tankstelle in Schwachhausen aus. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr betraten drei maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hollerallee. Einer von ihnen hatte ein Messer dabei. Sie gingen schnell hinter den Tresen, bedrohten den 28-jährigen Mitarbeiter mit dem Messer und forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld, Tabakwaren und einigen Flaschen mit alkoholischen Getränken. Zwei der Täter rannten in die Hollerallee in Richtung Findorff, ein weiterer in Richtung Bürgerpark.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Zwei waren schwarz gekleidet der dritte hatte etwas hellere Kleidung an. Sie waren etwa 180 cm groß und ca. 27 bis 33 Jahre alt. Alle drei trugen Sturmhauben und sprachen untereinander kein Deutsch.

Die Polizei fragt: Wer hat Am Stern, der Hollerallee oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht, wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

