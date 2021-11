Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0818 --Mann flüchtet vor Polizei mit Drogen und ohne Führerschein --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt , Daniel-Von-Büren-Straße Zeit: 03.11.2021, 03:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war ein 38-jähriger VW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und Drogen im Gepäck mit seinem VW im Bremer Westen unterwegs. Zudem fuhr er über eine rote Ampel, teilweise auf einem Fußgängerweg und mit ausgeschaltetem Licht. Der Mann und seine zwei Mitfahrer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 03:00 Uhr beobachten Einsatzkräfte in der Daniel-Von-Büren-Straße, wie der 38-Jährige seinen Passat über eine rote Ampel lenkte. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, gab der Mann Gas und flüchtete. Dabei schaltete er sein Licht aus und raste weiter, er fuhr über die Weser, durch die Neustadt bis nach Huckelriede. Während der Fahrt raste der 38-Jährige mit über 100 km/h, teilweise in entgegengesetzter Fahrtrichtung und über einen Fußgängerweg. In der Scharrelmannstraße beendeten Einsatzkräfte die Fahrt. Der 38-Jährige und seine zwei Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache geführt.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden Polizisten bei dem 38-Jährigen und einem seiner Mitfahrer kleine Mengen Betäubungsmittel. Weil der Fahrer körperliche Ausfallerscheinung aufwies, unterzog er sich einer angeordneten Blutentnahme. Außerdem war er ohne Führerschein unterwegs. Zudem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die am Passat angebracht waren, entwendet wurden und das Auto nicht zugelassen war. Gegen den 38-Jährigen und seine Mitfahrer fertigten die Einsatzkräfte diverse Strafanzeigen. Unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahls, Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel und unerlaubtem Betäubungsmittel-Besitz.

Der VW Passat wurde abgeschleppt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell