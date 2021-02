Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Mit rund 90 Stundenkilometer in der Stadt unterwegs - zwei junge Männer müssen sich wegen verbotenem Autorennen verantworten (25.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Mit rund 90 Kilometer pro Stunde sind zwei junge Männer am späten Donnerstagabend mit ihren hochmotorisierten Autos dicht hintereinander in der Trossinger Hauptstraße unterwegs gewesen und haben sich ein Rennen geliefert - und sind dabei von der Polizei gemessen worden.

Am Donnerstagabend fuhren ein 19-Jähriger in einem BMW 523i und ein 20-Jähriger in einem Mercedes Coupe mehrfach in "Poser-Manier" zwischen dem Trossinger Marktplatz und dem Kreisverkehr Bahnhofstraße auf der Hauptstraße hin und her und führten schließlich kurz vor 22.30 Uhr auf gleicher Strecke mitten in der Stadt ein sinnloses Autorennen mit einer Spitzengeschwindigkeit von rund 90 Kilometer pro Stunde durch. Im Rahmen einer polizeilichen Lasergeschwindigkeitsmessung wurden die beiden Raser dabei gemessen und dann auch kontrolliert. Gegen die jungen Männer wird nun wegen einer entsprechenden Straftat ermittelt. Zudem müssen sie mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Doch nicht nur die beiden Männer wurden von den im Zuge einer Kontrollaktion gegen die "Raser- und Poser-Szene" eingesetzten Beamten überprüft. Mehrere junge Männer mit ihren Autos wurden am Donnerstagabend rund um den Rudolf-Maschke-Platz und im Bereich der Hauptstraße kontrolliert und teils beanstandet. Wie an diesem Donnerstag war es entsprechend verschiedener Anwohnerbeschwerden in der Vergangenheit in Trossingen immer wieder zu vergleichbaren Szenen durch junge Raser und "Poser" gekommen. Auch zukünftig werden entsprechende Kontrollen stattfinden, wobei die Beamten dann auch konsequent gegen Raser und unnötiges Hin- und Herfahren vorgehen werden, bis hin zur Durchsetzung führerscheinrechtlicher Maßnahmen.

