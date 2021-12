Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizisten erbeuten hohen Geldbetrag

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht, waren in der vergangenen Woche Betrüger am Telefon im Kreis Gütersloh aktiv.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten sich bei der Polizei und berichteten von den Betrugsversuchen. Die Täter berichteten am Telefon von angeblich bevorstehenden Einbrüchen und boten an, Geld- und Wertgegenstände der Angerufenen in behördliche Verwahrung zu nehmen.

Wie sich später herausstellte, erbeuteten die Täter im Verlauf des Freitags einen höheren Geldbetrag von einem älteren Ehepaar. Die Erfahrung aus den zurückliegenden, vollendeten Taten und der Geldübergabe am Freitag bestätigte, dass die Täter äußerst beharrlich vorgehen über Stunden Kontakt zu ihren Opfern halten. In vermeintlich gutem Glauben übergeben die Opfer ihre Ersparnisse an die Betrüger. Anschließend bricht der Kontakt ab.

Wir warnen abermals:

Machen Sie am Telefon keine Angaben über ihre Vermögensverhältnisse oder über verfügbares Bargeld. Informieren Sie ihr Umfeld über das Vorgehen der Täter.

