Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Montagabend (13.12., 21.30 Uhr - 21.45 Uhr) ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Hesselteicher Straße eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach gelangte der Täter durch einen Nebeneingang in das Haus. Dort durchsuchte er einzelne Räumlichkeiten, während die Hausbewohner im Haus waren.

Der Einbrecher erbeutete Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell