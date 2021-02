Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Fulda (ots)

Neuhof - Am Mittwochabend (03.02.), gegen 21 Uhr, ereignete sich am Lindenplatz, Ecke Gieseler Straße, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dabei kam ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell