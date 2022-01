Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche im Landkreis

Weyhausen/ Tappenbeck/ Bergfeld (ots)

Zu vier Einbrüchen im östlichen Teil des Landkreises Gifhorn kam es in den vergangenen Tagen. Die Tatorte liegen im Fasanenweg und der Breiten Straße in Weyhausen, der Straße Kohlgärten in Tappenbeck und der Hauptstraße in Bergfeld.

In allen Fällen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters oder der Terrassentür in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell