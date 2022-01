Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.12.2021, zwischen 10:25 Uhr und 10:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Am Güterbahnhof" in Erzingen der Ford einer 68-jährigen Frau beschädigt. Mutmaßlich wurde der Ford durch ein anderes Auto beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (07751 8316-0).

