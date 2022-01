Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Jechtingen und Endingen: Einbruch in Einfamilienhäuser

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

In der Nacht von Freitag (31.12.) bis Samstag (01.01.) wurde jeweils in ein Wohnhaus in der Thomas-Mallinger-Straße in Sasbach - Jechtingen und in der Straße "Im Erle" in Endingen eingebrochen. Die Täter hebelten jeweils ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten aufgefundenen Schmuck und Bargeld. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen von ortsfremden Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

td/lr

