POL-FR: Waldshut-Tiengen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang

Bereits am Sonntag, 26.12.2021 gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Konstanzer Straße in WT-Waldshut zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 61-Jähriger in einem Audi fuhr hier in Fahrtrichtung Tiengen, als er auf Höhe des Schwimmbades Waldshut von einem größeren Fahrzeug (SUV / Jeep) mit überhöhter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht überholt wurde. Beim Überholvorgang wurde der linke Außenspiegel des Audis vom SUV touchiert und beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer im SUV setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Er soll zuvor bereits weitere Fahrzeuge innerorts überholt haben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder selbst vom SUV überholt wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen entgegen (07751 8316-0).

