Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Bahnhof Achern/ Bundespolizei sucht Zeugen

Achern (ots)

Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Achern ein Schließfach der sich dort befindlichen Schließfachanlage beschädigt. Die Schäden wurden am 28.05.2021 gegen 14 Uhr von einem Mitarbeiter der deutsche Bahn festgestellt und gemeldet. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von 27.05.2021 00:00 Uhr bis 28.05.2021 14:00 Uhr. Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Bahnhof Achern machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

