Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Selmsdorf (ots)

Am gestrigen Montag (17. Mai 2021) gegen 16:20 Uhr kam es auf der B 104 in Höhe Selmsdorf zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen zu Folge überholte der 37-jährige Fahrer eines Citroens trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden PKW. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Peugeot. Die 57-jährige Fahrerin des Peugeot, die in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs war, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus nach Lübeck. Der 11-jährige Beifahrer des Citroen sowie der Fahrzeugführer selbst verletzten sich ebenfalls und wurden in Krankenhäusern in Lübeck versorgt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Citroen-Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,68 Promille fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der abgelaufene polnische Führerschein wurde beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die FFW Selmsdorf war die Straße zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro Schaden geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam ein weiterer geschädigter Autofahrer (40 Jahre) auf die eingesetzten Polizeibeamten zu. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der Citroen-Fahrer bereits ein paar Minuten vor dem Unfall, an einer Ampel in Selmsdorf auf einen Seat aufgefahren und danach geflüchtet sein. Hierbei entstand lediglich geringer Sachschaden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Der 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unterlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell