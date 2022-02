Polizei Hagen

POL-HA: Telefonsprechstunde am 09. Februar - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Hagen (ots)

Sie sind gerne und viel im Internet unterwegs? Dann lassen Sie uns Ihre Passwörter gemeinsam stark machen! Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Daten richtig schützen können oder wie ein gutes und vor allem sicheres Kennwort aussehen kann? Wir helfen Ihnen gerne - Hacker haben mit unserer Hilfe keine Chance! Unser Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen bietet gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Hagen regelmäßig Telefonsprechstunden zum Thema Passwortsicherheit an. Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 09. Februar 2022. Zwischen 10-12 Uhr stehen die Experten Bürgerinnen und Bürger beratend zur Seite. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz erreichen Sie unter der Rufnummer 02331 - 986 1530. Hier ist Kriminalhauptkommissar Thomas Genster Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Passwortsicherheit. Die Verbraucherzentrale NRW e. V. - Beratungsstelle Hagen erreichen Sie zu diesen Zeiten unter der Rufnummer 02331 - 69 733 75. Weitere Telefonsprechstunden finden jeweils mittwochs von 10-12 Uhr an folgenden Terminen statt: 16. März, 13. April, 11. Mai sowie am 08. Juni. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell