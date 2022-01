Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich

A 61/Gundersheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein überschlagener PKW waren die Bilanz eines Reifenplatzers am 1.1.2022 in Höhe der Anschlussstelle Gundersheim in Richtung Koblenz. Bei der Unfallaufnahme gab der 23-Jährige Fahrer des PKW an, dass ihm ein Reifen geplatzt sei und er dadurch die Kontrolle über seinen PKW verloren hätte. Er sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich in der Böschung überschlagen. Der 23-Jährige Fahrer und sein ebenfalls 23-jähriger Beifahrer wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

