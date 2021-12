Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt - Fahrt endet in der Böschung

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Zu schnell in die Ausfahrt Gau-Bickelheim fuhr am 28.12.2021 gegen 19 Uhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer. Er fuhr im Kurvenbereich geradeaus weiter, streifte zwei Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Mann und ein 68-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

