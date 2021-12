Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Griff zur Wasserflasche führt zu Unfall

A 61/Westhofen (ots)

Weil er sich während der Fahrt eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank im Führerhaus seines LKW nehmen wollte und sich hierfür kurz nach rechts beugte, kam ein 41-jähriger LKW-Fahrer am 22.12.2021 gegen 09:10 Uhr auf der A 61 in Höhe Westhofen zu weit nach links. Zu dieser Zeit wollte gerade ein 39-jähriger PKW-Fahrer den LKW überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand jedoch zum Glück nur leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro am LKW und etwa 1000 Euro am PKW. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer räumte bei der Unfallaufnahme ein, abgelenkt gewesen zu sein. Er wurde gebührenpflichtig verwarnt.

