Polizei Hamburg

POL-HH: 210914-1. Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Fahrradfahrer in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 13.09.2021, 14:05 Uhr; Unfallort: Hamburg-Lurup, Böttcherkamp/Binsenort

Montagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt. Der Unfalldienst Innenstadt/West (VD 2) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Autofahrerin den Böttcherkamp in Richtung Bornheide und bog nach rechts in die Straße Binsenort ab. Aus noch ungeklärter Ursache kam es bei diesem Abbiegevorgang zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen Fahrradfahrer, der den Gehweg des Böttcherkamps ebenfalls in Richtung Bornheide befuhr und in diesem Moment den Binsenort kreuzte.

Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer und erlitt eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West übernahmen die Unfallaufnahme und leiteten gegen die Mercedes-Fahrerin ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Ermittlungen dauern an.

