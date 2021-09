Polizei Hamburg

POL-HH: 210912-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.09.2021, 12:15 Uhr bis 12:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Gutswisch

Samstagmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die Hausbesitzer in ihrem Einfamilienhaus, als ihnen ein unbekannter Mann im eigenen Garten auffiel. Nachdem dieser sich aus dem Blickfeld entfernte, vernahmen die Eheleute plötzlich Geräusche an der Rückseite ihres Hauses. Als der Hausbesitzer seine Eingangstür öffnete, lief der zuvor im Garten gesehen Mann in unbekannte Richtung davon.

Bei der anschließenden Begutachtung seines Hauses stellte der Bewohner eine Beschädigung an seinem Kellerfenster fest.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Zivilfahnder führte nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 190 cm - schlanke Statur - dunkle Cap - führte einen hellen Turnbeutel mit sich

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152).

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

