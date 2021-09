Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210903.2 Elmshorn: Ermittlungen nach Auseinandersetzung vor Diskothek

Elmshorn (ots)

Im Zuge einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen vor einer Elmshorner Diskothek hat ein Unbekannter einem 23-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 06.00 Uhr vor dem Tanzlokal in der Kurt-Wagener-Straße zu einem Streit zwischen mindestens zehn jungen Erwachsenen. Der gipfelte schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Hamburger schwere Stichverletzungen erlitt und in ein Krankenhaus kam. Ein weiterer 25-jähriger Mann zog sich im Rahmen der Schlägerei eine Kopfverletzung zu, ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in eine Klinik.

Da die genauen Geschehensabläufe vor Ort noch unklar sind, bittet die Itzehoer Kripo, dass sich Zeugen, die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Weitere Auskünfte können aktuell seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.

Merle Neufeld

