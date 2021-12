POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Norden - Transporter beschädigt +++ Großheide - Sachbeschädigung

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Heiligabend in Aurich ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten Freitag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr vor dem Carolinenhof im Fischteichweg ein schwarzes Pedelec der Marke Sparta. Hinweise auf den Verbleib des Rads nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Transporter beschädigt

In der Norddeicher Straße in Norden wurde ein Transporter beschädigt. Von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, stand ein VW Crafter vor einem dortigen Getränkemarkt. In dem Zeitraum beschädigten Unbekannte an dem Transporter unter anderem den Seitenspiegel. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Großheide. In der Coldinner Straße beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Montag, 11 Uhr, zwei Glaselemente an der Außenfassade einer Bäckerei. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

