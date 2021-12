Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall +++ Südbrookmerland - Unfallzeugen gesucht +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 11.40 Uhr auf der Leerer Landstraße ein Skoda-Fahrer aus Großefehn und ein Dacia-Fahrer aus dem Landkreis Leer nacheinander in Richtung Große Mühlenwallstraße. Als der 62-jährige Skoda-Fahrer in Höhe der Korbweidenstraße an der Ampelanlage verkehrsbedingt halten musste, erkennte der 20-jährige Dacia-Fahrer dies zu spät und fuhr auf. Zwei Kinder im Dacia und auch der Fahrer des Skoda wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Südbrookmerland - Unfallzeugen gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Donnerstag, 16.12.2021, in Südbrookmerland. Ein Autofahrer kam gegen 21 Uhr auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Aurich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist vergangene Woche nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, wurde im Breiten Weg ein geparkter schwarzen Mercedes beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Er war mit einem roten Fahrzeug unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

