Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Engerhafe - Wohnhaus geriet in Vollbrand

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Südbrookmerland/Engerhafe - Wohnhaus geriet in Vollbrand

In Engerhafe in der Gemeinde Südbrookmerland kam es in der Nacht zu Montag zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.50 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Kirchwyk alarmiert. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude unverletzt verlassen können. Vier Ortsfeuerwehren übernahmen umgehend die Löscharbeiten, doch das Wohnhaus war nicht mehr zu retten. Es brannte komplett nieder. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell