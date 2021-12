Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 25/26.12.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Radmuttern abmontiert

Bislang unbekannte Täter montierten in der Weihnachtsnacht von Freitag den 24.12.21, 17:00 Uhr, auf Samstag, den 25.12.2021, 11:20 Uhr, von einem Audi in der Emder Straße drei der fünf vorderen Radmuttern ab und entwendeten diese. Die verbliebenen zwei Radmuttern wurden gelöst. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tageschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall mit Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am späten Heiligabend, gegen 22:00 Uhr, auf der Esenser Straße in Höhe Wasserwerksweg in Aurich. Dabei übersah ein 28-jähriger BMW Fahrer aus dem Kreis Aurich den, vor ihm verkehrsbedingt haltenden, 49-jährigen Fahrzeugführer eines Ford aus Aurich. Durch den Auffahrunfall wurde der 49-jährige leicht verletzt An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Diebstahl von Leichtmetallzaunpfosten

In der Zeit vom 11.12 bis zum 25.12. wurden in Berumerfehn, Rodstocksweg, von einem teilweise umzäunten Landgrundstück ca. 30-35 Leichtmetallzaunpfosten von unbekannten Tätern entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim PK Norden 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In der Zeit vom 21.12. - 22.12.21 wurde im Flökershauser Weg in Norden ein Pfeiler an einer Grundstückseinfahrt von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich bei dem Geschädigten zu melden. Aufgrund von Spuren ist zu vermuten, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Lkw handelte, der Bauschutt transportiert hat. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Norden 04931/9210 zu melden.

Berumbur - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.12.21, gg. 22.30 Uhr, wurde im Wichter Weg in Berumbur ein Kleinkraftrad angehalten. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Landkreis Wittmund

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell