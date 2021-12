Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichen gestohlen +++ Norden - Pkw zerkratzt +++ Südbrookmerland - Schreckschusswaffe sichergestellt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben am Freitag in Aurich Autokennzeichen gestohlen. Die Schilder gehören zu einem Hyundai, der zur Tatzeit in der Kirchdorfer Straße stand. Der Diebstahl ereignete sich Freitag zwischen 22.45 Uhr und 23.20 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norden - Pkw zerkratzt

Im Flökershauser Weg in Norden zerkratzten Unbekannte am Freitag, in der Zeit von 15 Uhr bis 17.30 Uhr, einen geparkten Audi. An dem Auto entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Schreckschusswaffe sichergestellt

Ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe hat am Donnerstagabend in der Ostvictorburer Straße in Südbrookmerland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22 Uhr wurden Polizeibeamte durch ein Knallgeräusch aufmerksam. In unmittelbarer Nähe konnten sie einen 20 Jahre alten Mann aus Südbrookmerland feststellen. Er führte eine Schreckschusswaffe und Knallkörper mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Hinblick auf den anstehenden Jahreswechsel wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Erwerb und Besitz sog. Schreckschusswaffen für Personen ab 18 Jahren zwar legal ist. Für das Führen in der Öffentlichkeit, also außerhalb des eigenen Grundstückes, wird jedoch ein sog. "kleiner Waffenschein" benötigt. Besitzt man diesen nicht, so liegt eine Straftat nach dem Waffengesetz vor. Für den Besitz der vorgenannten Knallkörper ("Vogelschreck") ist ein Munitionserwerbsschein erforderlich. Ein Verstoß stellt auch hier eine Straftat dar.

