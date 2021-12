Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - 21-Jähriger wurde angegriffen +++ Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - 21-Jähriger wurde angegriffen

Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz am Schützenplatz in Wittmund gerufen. Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Kreis Friesland war nach ersten Erkenntnissen gegen 17.50 Uhr von drei bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen worden. Die drei Männer sollen ihn festgehalten und mit einer Eisenstange geschlagen haben. Das Opfer wurde verletzt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund ist am Donnerstag in der Drostenstraße ein Auto beschädigt worden. Um 8.30 Uhr hatte eine Frau ihren rot-schwarzen Smart auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 5 ordnungsgemäß abgestellt. Als sie gegen 11 Uhr zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Schaden am Stoßfänger fest. Nach ersten Erkenntnissen liegt der entstandene Sachschaden bei rund 2.500 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

