Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen +++ Marienhafe - Alkoholisiert gefahren +++ Norden - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend ist in Ihlowerfehn ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 20.10 Uhr war der 30-Jährige mit einem VW auf der Straße Ostende unterwegs und kollidierte in Höhe der Einmündung zur Kirchdorfer Straße mit einer Straßenlaterne und einer Ortstafel. Der 30-Jährige blieb unverletzt, sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Marienhafe - Alkoholisiert gefahren

In Marienhafe war am Dienstag eine Autofahrerin betrunken unterwegs. Gegen 16 Uhr hielt die Polizei die 67 Jahre alte Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rosenstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten nahmen ihren Fahrzeugschlüssel an sich. Gegen die 67-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag in Norden verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 9.20 Uhr auf der Straße Glückauf und wollte auf den Parkplatz eines Supermarkts fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 51 Jahre alte Frau mit dem Pedelec, die in Richtung Osterstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell