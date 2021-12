Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auto aufgebrochen +++ Krummhörn - Autofahrer mit Baum kollidiert +++ Norden - Unfallflucht +++ Ihlow - Pedelec-Fahrerin verletzt +++ Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben am Wochenende in Südbrookmerland ein Fahrzeug aufgebrochen. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, zerstörten die Täter in der Straße Schuldamm die Seitenscheibe eines VW Passat und entwendeten aus dem Fahrzeug Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Groothusen - Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein Autofahrer ist am Sonntag in der Gemeinde Krummhörn mit einem Baum kollidiert. Gegen 19.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit einem VW auf der Van-Wingene-Straße in Groothusen in Richtung Hamswehrum, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er geriet ins Schleudern, prallte auf der linken Straßenseite gegen einen Baum und landete in einem Graben. Der 20-jährige Fahrer wurde schwer, sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Unfallflucht

In Norden kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Dacia Sandero und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Ihlow/Simonswolde - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Montagmorgen in Simonswolde schwer verletzt worden. Gegen 5.50 Uhr war ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der Westender Straße in Fahrtrichtung Riepster Weg unterwegs und stieß frontal mit einer 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Audi war erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt.

Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Ihlow betrunken von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige fuhr gegen 3.50 Uhr mit dem Auto auf der Kirchdorfer Straße und geriet in einen Graben. Verletzt wurde er nach ersten Erkenntnissen nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

