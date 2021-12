Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Reifen und Felgen gestohlen

Rhede (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen auf einem Firmengelände in Rhede ihr kriminelles Unwesen getrieben. Die Unbekannten entwendeten vier Reifen mit Felgen, die auf dem eingezäunten Grundstück lagerten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

