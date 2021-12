Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Automaten geknackt

Borken (ots)

Einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben Unbekannte in Borken. Die Täter hebelten den Geldeinzugsschacht eines Gerätes auf, das an der Otto-Hahn-Straße aufgestellt ist. Erkenntnisse über eine mögliche Beute liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

