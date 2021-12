Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Betrieb

Gronau (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte zwei Notebooks und ein Radio bei einem Einbruch in Epe erbeutet. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, drangen Täter gewaltsam in einen Betrieb an der Anna-Merian-Straße ein. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02561) 9260.

