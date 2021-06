Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Motorradfahrer schwer verletzt

Mit einem Traktor stieß am Mittwoch bei Drackenstein ein Motorradfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Der 20-Jährige fuhr kurz nach 13 Uhr mit seiner KTM zwischen Ober- und Unterdrackenstein. Auf der kurvigen Strecke stieß er mit dem Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors zusammen. Der Motorradfahrer kam nach rechts ab und prallte am Fahrbahnrand gegen einen Bordstein. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der 20-Jährige schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für eine Stunde etwa voll gesperrt werden. An der KTM entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

