POL-PB: Post-Transporter nicht gegen wegrollen gesichert - Botin verletzt

Borchen (ots)

(mb) Beim Versuch, einen wegrollenden führerlosen VW-Transporter anzuhalten, hat eine 22-jährige Frau am Donnerstag Verletzungen erlitten.

Gegen 10.35 Uhr lieferten ein Postbote (39) und eine Kollegin (22) Pakete am Holsteiner Weg aus. Der 39-Jährige hielt in einer abschüssigen Zufahrt an und beide stiegen aus. Als die 22-Jährige bemerkte, dass der Transporter sich rückwärts in Bewegung setzte, lief sie los, um über die Beifahrertür die Handbremse zu ziehen. Beim Öffnen der Tür stürzte sie und der Bulli rollte weiter. Der Postwagen prallte rückwärts gegen einen geparkten Porsche Cayenne. An den Fahrzeugen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Die Postbotin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

