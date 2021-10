Polizei Paderborn

POL-PB: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Paderborn (ots)

(mb) Am frühen Donnerstagmorgen (07.10.2021) haben mehrere Täter einen Einbruch in die Geschäftsräume eines Juweliers an der Königstraße verübt. Sie hinterließen hohen Sachschaden und sind mit erbeutetem Schmuck auf der Flucht.

Laut erster Ermittlungsergebnisse der Kripo fuhren die Täter gegen 04.15 Uhr mit einem 27 Jahre alten Audi 80 in die Königstraße. Sie fuhren zunächst am Juwelier vorbei, dann setzte der Wagen zurück und fuhr zweimal frontal gegen den Eingangsbereich des Geschäfts. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und die Eingangstür sprang auf. Zwei maskierte Täter drangen in die Geschäftsräume ein. Mit Stangen schlugen sie die Glasvitrinen ein und entwendeten daraus Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Die Beute wurde in eine große schwarze Reisetasche gesteckt. Mit der Tasche flüchteten die beiden Täter aus dem Geschäft und liefen in Richtung Kisau davon. Der Audi blieb quer auf der Königstraße stehend mit Frontschaden am Tatort zurück. Die gesamte Tatausführung erfolgte in weniger als zwei Minuten. Bei der Tat wurde die Alarmanlage ausgelöst und mehrere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mit einem Diensthund konnte die mutmaßliche Fährte der Täter aufgenommen werden. Demnach liefen die Männer von der Königstraße nach rechts auf die Kisau zur Mühlenstraße. Von der Mühlenstraße führte die Spur nach links auf den Weg "Am Haxthausenhof" und am Jugendzentrum nach rechts über die Heiersmauer auf den Maspernplatz. Dort verliert sich die Spur. Vermutlich hatten die Täter hier ein weiteres Fahrzeug für die Flucht bereitgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt war.

Das von der Polizei sichergestellte Tatfahrzeug war letzte Woche in Bielefeld gestohlen worden. Am Fahrzeug befanden sich noch die Originalkennzeichen.

Beide Täter trugen Sturmhauben und dunkle Jacken.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter auf der Flucht gesehen?

Wer hat am Maspernplatz gegen 04.20 Uhr oder auch schon davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wem ist der alte blaue Audi 80 mit Bielefelder Kennzeichen in den letzten Tagen in der Paderborner Innenstadt aufgefallen?

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell