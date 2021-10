Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwochvormittag sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Warburger Straße verletzt worden.

Gegen 10.10 Uhr fuhr eine 45-jährige Skodafahrerin auf der Warburger Straße stadteinwärts. An der Einmündung Mallinkrodtstraße hielt zunächst bei roter Ampel an. Als es grün wurde, bog sie nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes, mit dem 74-Jähriger stadtauswärts fuhr. Die Skodafahrerin erlitt schwere und der Mercedesfahrer leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Warburger Straße und Leostraße war zur Unfallaufnahme etwa 30 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell