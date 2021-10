Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnmobil aus Hauszufahrt gestohlen

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht zu letztem Freitag wurde an der Valepagestraße ein Wohnmobil entwendet.

Der Diebstahl wurde zwischen Donnerstag (30.09.2021), 20.00 Uhr und Freitag (01.10.2021), 06.00 Uhr verübt. Die Besitzer hatten den Camper für eine Reise vorbereitet und in der Grundstückzufahrt abgestellt. Über Nacht schlugen die Täter unbemerkt zu. Bei dem teilintegrierten Wohnmobil mit PB-Kennzeichen handelt es sich ein "Carado T448 Emotion" auf einem Fiat-Ducato-Fahrgestell. Das Fahrzeug aus dem Baujahr 2019 ist weiß und die Seitenwände Champagner-farben mit schwarzen Dekorstreifen. Am Heck befindet sich ein Fahrradträger für drei Räder.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor in Tatortsnähe aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell