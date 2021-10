Polizei Paderborn

POL-PB: Maskierter Räuber überfällt junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Am frühen Sonntagmorgen (03.10.2021) ist eine Frau auf dem Gehweg an der Widukindstraße überfallen und verletzt worden. Der Täter raubte einen Rucksack und ist auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 24-jährige Frau kam aus der Innenstadt und ging über das Rosentor, die Kilianstraße und Karlstraße zur Widukindstraße. Dort wurde sie gegen 04.55 Uhr plötzlich von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Das Opfer wehrte sich und schrie um Hilfe. Anwohner wurden durch die Geräusche und Hilferufe geweckt. Als ein Mann zur Hilfe eilte, flüchtete der Täter mit dem grünen Rucksack des Opfers samt Portmonee. Die 24-Jährige erlitt Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Täter soll es sich um eine schwarz gekleidete, männliche Person handeln. Er war ungefähr 180 cm groß und schlank. Der Räuber war maskiert. Vermutlich hatte er eine schwarze Sturmhaube oder Ähnliches mit weißen Aufdrucken, Streifen oder Flecken über den Kopf gezogen.

Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Wem ist in der Tatnacht eine maskierte Person in der Innenstadt und/oder in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell