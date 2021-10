Polizei Paderborn

POL-PB: Samstag, den 02.10.2021, Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Paderborn-Elsen, Am Almer Feld (ots)

(AM)Zur Unfallzeit erreignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und einem 5-jährigen Kind. Die Fahrradfahrerin befuhr die Straße Am Almerfeld in Fahrtrichtung Salzkottener Straße. Ihr kam auf Höhe des dortigen Bahnübergangs eine Gruppe Kindergarten-Kinder entgegen, die weiter in Richtung Almehof gehen wollten. Aus dieser Gruppe lief ihr urplötzlich ein Kind vor ihr Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl das Kind als, auch die Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß zu Boden gestürzt war, leicht verletzt. Das leicht verletzte Kind wurde zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus verbracht.

