POL-PB: Freitag, den 01.10.2021, Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Hövelhof, Geschwister-Scholl-Straße (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Geschwister-Scholl-Str. auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Am Finkenbach. Aus einer dortigen Grundstückszufahrt wollte zu diesem Zeitpunkt eine 47-jährige Pkw-Fahrerin auf die Geschwister-Scholl-Straße einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Fahrradfahrer. Dieser prallte mit seinem Rennrad in die linke Front des PKW und verletzte sich dabei leicht.

