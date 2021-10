Polizei Paderborn

POL-PB: 02.10.2021, 04:30 Uhr, Wiederholter Einbruch in Bäckerei

Büren, Bruchberg (ots)

(AM)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter zum wiedrholten Male in eine Bäckerei in der Straße Bruchberg ein. Ein in einem Lagerraum befindlicher Tresor wurde aus der Wand gehebelt und samt Inhalt entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt sich von dem Tatort entfernen. Bereits eine Woche zuvor hatte man versucht in die gleiche Bäckerei einzubrechen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell