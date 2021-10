Polizei Paderborn

POL-PB: Kollision mit Feuerwehrauto

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße sind am Montagabend eine Frau und drei Feuerwehrmänner leicht verletzt worden.

Gegen 21.05 Uhr fuhr eine 51-jährige Mitsubishi-Outlander-Fahrerin auf der Straße Obermeiers Feld zur Bielefelder Straße. An der Einmündung bog sie nach links in die Bielefelder Straße Richtung Hövelhof ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs der freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg, das von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Der Feuerwehrmann war gemeinsam mit zwei Kollegen (21/25) in dem Mercedes-Vito Gruppenfahrzeug auf der Bielefelder Straße von Hövelhof nach Paderborn unterwegs. Das SUV prallte frontal gegen die rechts vordere Ecke des Kleinbusses. Bei der Kollision zogen sich die Autofahrerin sowie die drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die teils stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

