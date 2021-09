Polizei Hamburg

POL-HH: 210905-2. Verkehrsunfall mit Lkw in Hamburg-Hammerbrook - drei Verletzte

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.09.2021, 00:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Billhorner Brückenstraße/Amsinckstraße

In der Nacht zu Samstag kam es im Hamburg-Hammerbrook zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 54-Jährige mit einem Lkw (Nissan) die Billhorner Brückenstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Amsinckstraße missachtete sie offenbar eine Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem im Querverkehr fahrenden BMW X4. Durch den Zusammenstoß überschlug das Auto sich und kam danach an einem Ampelmast zum Stehen.

Die beiden 27-jährigen Insassen des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Lkw-Fahrerin schwer. Sie wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge und der Ampelmast beschädigt.

Beamte der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) übernahmen die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Billhorner Brückenstraße in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. In südliche Fahrtrichtung wurden zwei Spuren sowie auf der Amsinckstraße der linke Fahrstreifen in Richtung Billhorner Brückenstraße gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell