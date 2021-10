Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin und Rollerfahrer kollidieren

Paderborn (ots)

(mb) In der Unterführung an der "kleinen" Borchener Straße ist am Dienstag eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem E-Scooter-Fahrer verletzt worden.

Ein 29-Jähriger fuhr gegen 14.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend mit einem Miet-Elektroroller in die Bahnunterführung zur Borchener Straße. Stadteinwärts radelte eine 19-jährige Frau in die Unterführung. Im Begegnungsverkehr kam es im Tunnel zu einer Kollision und die Radlerin stürzte über den Fahrradlenker. Der Rollerfahrer konnte einen Sturz abfangen. Er blieb unverletzt. Die Radlerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

