Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Dienstagnachmittag Radfahrer leicht verletzt worden.

Gegen 14:35 Uhr fuhr ein 16-jähriger Mountainbikefahrer auf der Meinwerkstraße in Richtung Maspernplatz. An der Kreuzung Ükern kollidierte er mit einem von rechts kommenden Radfahrer. Beide Radler stürzten. Der 16-jährige verletzte sich leicht. Der andere Radfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er soll 190 groß sein und eine schwarze Jacke, eine blaue Hose und eine dunkelgraue Mütze getragen haben. Der Radfahrer wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Telefon 05251/3060.

In Elsen fuhr ein 13-jähriger Radfahrer gegen 16.20 Uhr von einer Tankstelle auf die Wewerstraße ohne auf den Verkehr zu achten. Ein in Richtung Wewer fahrender 19-jähriger Suzuki-Swift-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Radler auch durch eine Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

